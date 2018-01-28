Депутат Рады рассказал, что помешало Украине сохранить Крым в 2014 году

Киев, 28 января. Депутат Верховной рады Сергей Куницын рассказал, что власти Украины весной 2014 года не смогли сохранить Крым в составе страны потому что не выбрали ответственного за решение данного вопроса.

По его словам, Киев рассматривал вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращении к конституции 1992 года.

Куницын отметил, что тогда он потребовал от исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова немедленно собрать Верховную раду и делегировать Крыму любые полномочия, чтобы нивелировать референдум.

«То есть, дать Крыму все, кроме суверенитета, и выиграть время… На это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией», — добавил он.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.