Сирия: ВВС Турции бросили в бой против курдов боевые вертолеты

Анкара, 28 января. Вертолеты ВВС Турции принимают участие в военной операции «Оливковая ветвь», направленной против курдских сил в Сирии.

Сообщается, что Силы народной самообороны YPG опубликовали видеозапись атаки турецкого вертолета боевой поддержки T-129 ATAK в регионе Африн в сирийской провинции Алеппо.

На записи видно, что боевая машина ведет огонь по наземным целям из автоматической пушки. По вертолету был открыт ответный огонь из стрелкового оружия.

Ранее телеканал 360 сообщал, что 23 января президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Сирии и операцию «Оливковая ветвь» вооруженных сил Турции около сирийского города Африн. В ходе беседы главы государств согласовали принципы сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии.