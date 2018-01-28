Азаров считает, что конституция Украины ставит точку на использовании ВСУ

Москва, 28 января. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что конституция ставит точку на использовании Вооруженных сил страны.

Также, по мнению бывшего главы украинского правительства, Закон о рентеграции Донбасса ставит точку в оценке тупости и безмозглости Верховной рады.

«Закон о рентеграции Донбасса ставит точку в оценке тупости и безмозглости Рады. А вот точку в использовании ВСУ ставит Конституция Украины, которую эти «депутаты» с непонятным образованием не удосужились прочитать. Но окончательную точку поставит украинский народ», — говорится в сообщении политика в микроблоге Twitter.

Ранее телеканал 360 сообщал, что Верховная Рада Украины большинством голосов приняла Закон «об особенностях государственной политики обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который также называют «Закон об реинтеграции Донбасса».