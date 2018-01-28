Экс-премьер Украины Азаров рассказал об «очередном достижении» киевского режима

Москва, 28 января. Доля поставок «секонд-хенда» в импорте товаров легкой промышленности на Украине превысила отметку 54%. Об этом сообщил бывший глава правительства Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, низкий достаток вынуждает граждан носить «обноски», поступающие из более благополучных государств.

Азаров отметил также, что на рынке автомобилей более 80% составляют машины с пробегом. Политик назвал подобное положение вещей позорным для Украины.

«Обноски одежды и утиль автомашин – вот, что предложил благодарным гражданам Украины киевский режим за 4 года своего управления страной», — резюмировал бывший премьер-министр.

Ранее Газета.ru сообщала о затеянной украинскими властями масштабной проверке оснований приобретения гражданства за все годы независимости.