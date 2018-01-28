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Украина
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Политика
Экс-премьер Украины Азаров рассказал об «очередном достижении» киевского режима
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    Экс-премьер Украины Азаров рассказал об «очередном достижении» киевского режима

    3:30  28 Января 2018  /обновлено: 3:30  28 Января 2018
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    Экс-премьер Украины Азаров рассказал об «очередном достижении» киевского режима

    Москва, 28 января. Доля поставок «секонд-хенда» в импорте товаров легкой промышленности на Украине превысила отметку 54%. Об этом сообщил бывший глава правительства Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

    По его словам, низкий достаток вынуждает граждан носить «обноски», поступающие из более благополучных государств.

    Азаров отметил также, что на рынке автомобилей более 80% составляют машины с пробегом. Политик назвал подобное положение вещей позорным для Украины.

    «Обноски одежды и утиль автомашин – вот, что предложил благодарным гражданам Украины киевский режим за 4 года своего управления страной», — резюмировал бывший премьер-министр.

    Ранее Газета.ru сообщала о затеянной украинскими властями масштабной проверке оснований приобретения гражданства за все годы независимости.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #азаров #украинцы #обноски #секонд-хенд
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