Алеппо: в городе постепенно восстанавливается работа рынков

Алеппо, 28 января. Небольшие магазины и лавки постепенно открываются на одном из исторических рынков в сирийском Алеппо.

Сообщается, что владельцы торговых точек в Хан аль-Джумрук сталкиваются с множеством проблем. Часть зданий разрушена, а товары зачастую полностью украдены.

По словам хозяина магазина тканей Махмуда Мимеха, он понес большие убытки и вынужден был нанять охранника, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось и обеспечить безопасность клиентов.

«Для клиентов главное, чтобы они были в безопасности, приходя сюда. Вы же видели наш рынок Хан аль-Джумрук — он открыт со всех сторон. Нет ни электричества, ни воды. Здесь нет вообще никаких удобств. И это наш самый старый базар в Сирии», — пояснил он.

Ранее Газета.ру сообщала, что 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин впервые посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где отдал приказ вывести российские войска из страны. Выступая перед личным составом российской авиабазы Путин пообещал, что Россия не даст террористам вновь начать активные действия на территории страны.