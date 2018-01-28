Выборы президента России: социолог объяснил важность голосования

Москва, 28 января. Каждый сознательный гражданин России должен принять участие в предстоящих президентских выборах. Такое мнение высказал Директор Центра избирательных технологий Международного института государственной службы РАНХиГС Владимир Пызин.

Эксперт отметил сложность внешнеполитической ситуации, в которой находится сейчас Москва. При таких обстоятельствах россиянам важно определиться со своим отношениям к положению дел в стране

«В интересах детей и страны голосовать все-таки надо. «За» или «Против», — это выбор каждого, но он будет учтен», — приводит слова Пызина Газета.ru.

Ранее сообщалось, что в поддержку действующего главы государства и кандидата на пост президента России Владимира Путина собрано уже 1,6 миллионов подписей при необходимых согласно действующему законодательству 300 тысячах.

Владимир Путин. Биография.