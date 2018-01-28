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Выборы президента России: социолог объяснил важность голосования
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    Выборы президента России: социолог объяснил важность голосования

    2:25  28 Января 2018  /обновлено: 2:27  28 Января 2018
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    Выборы президента России: социолог объяснил важность голосования

    Москва, 28 января. Каждый сознательный гражданин России должен принять участие в предстоящих президентских выборах. Такое мнение высказал Директор Центра избирательных технологий Международного института государственной службы РАНХиГС Владимир Пызин.

    Эксперт отметил сложность внешнеполитической ситуации, в которой находится сейчас Москва. При таких обстоятельствах россиянам важно определиться со своим отношениям к положению дел в стране

    «В интересах детей и страны голосовать все-таки надо. «За» или «Против», — это выбор каждого, но он будет учтен», — приводит слова Пызина Газета.ru.

    Ранее сообщалось, что в поддержку действующего главы государства и кандидата на пост президента России Владимира Путина собрано уже 1,6 миллионов подписей при необходимых согласно действующему законодательству 300 тысячах.

    Владимир Путин. Биография.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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