Новый детский сад построен в Сочи по поручению Путина

Сочи, 28 января. Новое дошкольное детское учреждение построено в Сочи по поручению президента РФ Владимира Путина.

Сообщается, что российский глава отдал распоряжение о строительстве детского сада еще в 2016 году. На работы было выделено более 260 миллионов рублей как из федерального, так и из городского бюджетов.

В садике организованы два спортивных зала, живой уголок для зверей, кабинеты логопеда и психолога, а также музыкальный класс.

Напомним, что во время ежегодной «прямой линии» российский глава заявил о том, что проблема с местами в детских садах на 98% закрыта.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой потребовал объяснить нехватку мест в детских садах региона.