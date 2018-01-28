Путин пообещал ежегодно выделять 1 млрд рублей на поддержку талантливой молодежи

Москва, 28 января. Президент России Владимир Путин пообещал ежегодно выделять 1 миллиард рублей на поддержку талантливой молодежи страны. Такое заявление глава государства сделал в стенах Мариинского театра Санкт-Петербурга.

«Очевидно, что работа с одаренной творческой молодежью, тем более в такой сфере, как культура, требует особой гибкости и нестандартных решений, отказа от шаблонов механистических унификаций и так далее», — подчеркнул Путин.

Российский лидер не исключил возможное возвращение образовательных учреждений в области искусства и культуры к подведомственности министерства культуры РФ.

«Что касается принадлежности системы образования в области искусства и культуры к какому-то ведомству, я считаю, что вы во многом правы, просто не хочется прямо сейчас, с листа такие вопросы решать. Но будем двигаться именно в этом направлении», — сказал президент России.

Накануне Владимир Путин осмотрел экспозицию музея-панорамы «Прорыв». Об этом сообщала Газета.ru.

Владимир Путин. Биография.