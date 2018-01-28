Большинство украинцев готовы уехать в Россию на заработки — опрос
Киев, 28 января. Большинство украинцев готовы работать в России, несмотря на антироссийский курс властей. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС).
Отмечается, что почти 42% респондентов назвали приемлемой возможность зарабатывать в России. Еще 21,2% остановились на варианте «какая разница, где зарабатывать?».
В КМИС отметили нетипичное распределение мнений по регионам. Лояльное отношение к России жителей Востока страны вполне традиционна. А вот позиция респондентов из центральной и западной Украины стала неожиданностью для киевских социологов.
«Цифры, полученные в Центре и на Западе, требуют серьезного осмысления», — признали в КМИС.
Ранее украинцы рассказали о своем истинном отношении к президенту России Владимиру Путину.