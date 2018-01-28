Сирия: глава Генштаба Турции проинспектировал войска в пограничной зоне

Анкара, 28 января. Глава Генерального штаба вооруженных сил Турции Хулуси Акар провел инспекцию граничащих с Сирией провинций Шанлыурфа, Хатай и Килис.

Сообщается, что Акар проверил турецкий военный контингент, принимающий участие в военной операции в сирийском Африне. Отмечается, что главу Генштаба сопровождал командующий сухопутными войсками Яшар Гюлер.

Также Акар посетил мечеть в центре города Килис и оценил ущерб, нанесенный ей в среду в результате ракетного обстрела со стороны Африна.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин во вторник 23 января в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Сирии и операцию «Оливковая ветвь» вооруженных сил Турции около сирийского города Африн. В ходе беседы главы государств согласовали принципы сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии.