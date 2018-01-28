Сирия: жертвами турецких авиаударов и обстрелов в Африне стали 86 человек

Дамаск, 28 января. В результате авиаударов турецких вооруженных сил в Африне Сирийской Арабской Республики погибли 86 человек. Такое заявление сделал глава департамента здравоохранения региона Африн Анджела Ришо. Он также сообщил о 198 раненых, которым оказывается медицинская помощь.

«Подлинной трагедией стала гибель во время авианалета семьи сирийских беженцев из шести человек, укрывшихся в Телль-Карахе в округе Шехба», — сказала Ришо.

Чиновник добавил, что вследствие развернувшихся боевых действий регион испытывает нехватку медикаментов. Он обратился к Международному Комитету Красного Креста и Красного Полумесяца с призывом оказать помощь мирным жителям Африна.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности «дойти до Идлиба, если позволит Аллах» в Сирии. Об этом писала Газета.ru.