Путин поздравил гостей выставки в Центре патриотического воспитания «Ленрезерв»

Москва, 28 января. Президент России Владимир Путин поздравил гостей открытого накануне Центра патриотического воспитания «Ленрезерв» с 74-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что глава государства поприветствовал инициативу местных властей, создавших «Ленрезерв».

В честь годовщины снятия блокады в Центре была создана экспозиция о Ленинграде времен Великой Отечественной войны. В ней представлены редкие фотографии тех лет и подлинные вещи времен блокады.

Накануне президент России Владимир Путин посетил музей «Прорыв блокады Ленинграда». Участники творческой группы «Невский баталист» отметили, что это не первая экспозиция их команды, которую почтил своим вниманием российский лидер. Они также рассказали о вопросах, которые Путин задавал им во время экскурсии.

Владимир Путин. Биография.