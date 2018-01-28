Сирия: курды заявили об атаках на лагеря турецких военных в Африне

Дамаск, 28 января. Силы самообороны курдов предприняли атаки на три опорных пункта вооруженных сил Турции в Африне Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил источник в командовании формирования «Сирийские демократические силы» (SDF).

Отмечается, что курды атаковали ВС Турции в районах деревень Твайс и Гюль-Жебрин, недалеко от города Аазаз, подконтрольного протурецким формированиям.

Курды утверждают, что в ходе наступления погибли как минимум 13 военнослужащих ВС Турции. Кроме того, известно о гибели трех мирных жителей от артиллерийского огня.

Накануне RT со ссылкой на Генштаб Турции сообщило об уничтожении еще 42 военных целей в сирийском Африне.

Следует отметить, что конфликт Анкары и курдов на северо-западе Сирии был спровоцирован действиями Соединенных Штатов, которые начали создавать «пограничные силы безопасности» у границ с Турцией.