Сирия: около 150 человек вернулись в свои дома за последние сутки

Дамаск, 28 января. Около 150 человек вернулись домой за минувшие сутки в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Всего за сутки в свои дома вернулось 146 человек, в том числе в провинции Хомс — девять, в провинции Дейр-эз- Зор — 137 человек», — отмечается в сообщении.

На протяжении суток имели место случаи нарушения режима прекращения огня в провинции Латакия.

Центр примирения РФ призвал конфликтующие стороны прекратить огонь в Восточной Гуте с 0.00 27 января, чтобы обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи и эвакуацию тяжело больных людей.

Кроме того, российские медики оказали помощь 31 мирному жителю Сирийской Арабской Республики.

Ранее сообщалось о присоединении к режиму прекращения огня в Сирии еще одного населенного пункта провинции Алеппо.