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Сирия: около 150 человек вернулись в свои дома за последние сутки
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    Сирия: около 150 человек вернулись в свои дома за последние сутки

    0:18  28 Января 2018  /обновлено: 0:18  28 Января 2018
    235

    Сирия: около 150 человек вернулись в свои дома за последние сутки

    Дамаск, 28 января. Около 150 человек вернулись домой за минувшие сутки в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

    «Всего за сутки в свои дома вернулось 146 человек, в том числе в провинции Хомс — девять, в провинции Дейр-эз- Зор — 137 человек», — отмечается в сообщении.

    На протяжении суток имели место случаи нарушения режима прекращения огня в провинции Латакия.

    Центр примирения РФ призвал конфликтующие стороны прекратить огонь в Восточной Гуте с 0.00 27 января, чтобы обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи и эвакуацию тяжело больных людей.

    Кроме того, российские медики оказали помощь 31 мирному жителю Сирийской Арабской Республики.

    Ранее сообщалось о присоединении к режиму прекращения огня в Сирии еще одного населенного пункта провинции Алеппо.

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    Автор: Сергей Свазовский
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