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Иностранцы поддержали россиян, отстраненных МОК от Олимпиады в Пхенчхане
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    Иностранцы поддержали россиян, отстраненных МОК от Олимпиады в Пхенчхане

    0:01  28 Января 2018  /обновлено: 0:02  28 Января 2018
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    Иностранцы поддержали россиян, отстраненных МОК от Олимпиады в Пхенчхане

    Москва, 28 января. Ряд иностранных спортсменов выступил в поддержку российских коллег, отстраненных от Олимпийских игр в корейском Пхенчхане по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

    В частности, призер чемпионата Европы по биатлону Мартин Отченаш из Словакии назвал подозрения в адрес биатлониста Антона Шипулина «непонятными». Он рассказал, что много лет знает Шипулина, неоднократно встречался с ним на трассах.

    «Антон, и остальные спортсмены, держитесь!», — призвал Отченаш.

    Болгарский биатлонист Красимир Анев убежден, что решения об отстранении спортсменов должны быть обоснованными, аргументированными и доказательными.

    «Странно, что им (русским спортсменам) нельзя выступать без причины», — отмечает двукратная олимпийская чемпионка по лыжам из Швеции Шарлотта Калла.

    Издание Sports.ru также цитирует ряд других иностранных спортсменов, поддержавших в своих российских коллег в непростой момент.

    Накануне звезда мадридского «Реала» Серхио Рамос пожелал удачи сборной России на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщало RT.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #мок #пхенчхан #олимпиада #поддержка #спортсмены
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