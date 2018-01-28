Иностранцы поддержали россиян, отстраненных МОК от Олимпиады в Пхенчхане

Москва, 28 января. Ряд иностранных спортсменов выступил в поддержку российских коллег, отстраненных от Олимпийских игр в корейском Пхенчхане по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

В частности, призер чемпионата Европы по биатлону Мартин Отченаш из Словакии назвал подозрения в адрес биатлониста Антона Шипулина «непонятными». Он рассказал, что много лет знает Шипулина, неоднократно встречался с ним на трассах.

«Антон, и остальные спортсмены, держитесь!», — призвал Отченаш.

Болгарский биатлонист Красимир Анев убежден, что решения об отстранении спортсменов должны быть обоснованными, аргументированными и доказательными.

«Странно, что им (русским спортсменам) нельзя выступать без причины», — отмечает двукратная олимпийская чемпионка по лыжам из Швеции Шарлотта Калла.

Издание Sports.ru также цитирует ряд других иностранных спортсменов, поддержавших в своих российских коллег в непростой момент.

Накануне звезда мадридского «Реала» Серхио Рамос пожелал удачи сборной России на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщало RT.