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Оппозиционный блок «Завтра Сирии» начал обсуждение участия в Конгрессе в Сочи
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    Оппозиционный блок «Завтра Сирии» начал обсуждение участия в Конгрессе в Сочи

    23:37  27 Января 2018  /обновлено: 23:37  27 Января 2018
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    Оппозиционный блок «Завтра Сирии» начал обсуждение участия в Конгрессе в Сочи

    Дамаск, 27 января. Представители оппозиционного формирования «Завтра Сирии» начали заседание, на котором будет обсуждаться вопрос участия в Конгрессе национального диалога Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

    Пресс-служба организации подчеркивает, что вопрос участия в Конгрессе является главным на повестке дня. Ожидается, что по итогам дискуссии «Завтра Сирии» обнародует специальное заявление, — пишет РИА Новости.

    Конгресс национального диалога Сирии в Сочи призван способствовать мирному урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике. Генеральный секретарь ООН поприветствовал его проведение, отметив, что Конгресс в Сочи будет содействовать более эффективным переговорам в женевском формате. В пресс-службе организации уже сообщили, что специальный посланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура примет участие в работе Конгресса.

    Накануне глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой детали организации Конгресса в Сочи. Об этом сообщало RT.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #оппозиция #сирия #конгресс в сочи #завтра сирии
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