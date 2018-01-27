Оппозиционный блок «Завтра Сирии» начал обсуждение участия в Конгрессе в Сочи

Дамаск, 27 января. Представители оппозиционного формирования «Завтра Сирии» начали заседание, на котором будет обсуждаться вопрос участия в Конгрессе национального диалога Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-служба организации подчеркивает, что вопрос участия в Конгрессе является главным на повестке дня. Ожидается, что по итогам дискуссии «Завтра Сирии» обнародует специальное заявление, — пишет РИА Новости.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи призван способствовать мирному урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике. Генеральный секретарь ООН поприветствовал его проведение, отметив, что Конгресс в Сочи будет содействовать более эффективным переговорам в женевском формате. В пресс-службе организации уже сообщили, что специальный посланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура примет участие в работе Конгресса.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой детали организации Конгресса в Сочи. Об этом сообщало RT.