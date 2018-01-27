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Политика
Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии
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    Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

    23:07  27 Января 2018  /обновлено: 23:07  27 Января 2018
    320

    Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

    Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин поздравил чешского коллегу Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии. Об этом сообщается на сайте администрации главы российского государства.

    «Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост Президента Чешской Республики», — указывается на сайте Кремля.

    Путин отметил принципиальную позицию Земана в развитии дружеских отношений между народами России и Чехии. Он также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога между Москвой и Прагой, — пишет RT.

    Ранее президент России Владимир Путин пригласил Милоша Земана посетить Россию. Чешский лидер заявил, что расценивает такое приглашение как награду. Он добавил, что давно хотел посетить некоторые регионы России.

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    Автор: Сергей Свазовский
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