Дамаск, 27 января. Населенный пункт Бурдж-Эс-Сама в провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики присоединился к режиму прекращения огня. Об этом сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«В течение суток подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Бурдж-Эс-Сама провинции Алеппо», — отмечается в сообщении.

Известно также, что в провинциях Хомс, Алеппо, Хама и Эль-Кунейтра продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня.

Ранее президент Центра стратегических коммуникаций и ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов высказал мнение, что без усилий России Сирийская Арабская Республика уже прекратила бы свое существование.

Специалист также отметил, что политика президента РФ Владимира Путина позволила России стать гарантом суверенности государств Ближнего Востока.