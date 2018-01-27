18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: курды заявили об атаках на лагеря турецких военных в Африне
Политика
Сирия: еще один населенный пункт в провинции Алеппо присоединился к перемирию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: еще один населенный пункт в провинции Алеппо присоединился к перемирию

    22:48  27 Января 2018  /обновлено: 22:48  27 Января 2018
    529

    Сирия: еще один населенный пункт в провинции Алеппо присоединился к перемирию

    Дамаск, 27 января. Населенный пункт Бурдж-Эс-Сама в провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики присоединился к режиму прекращения огня. Об этом сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «В течение суток подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Бурдж-Эс-Сама провинции Алеппо», — отмечается в сообщении.

    Известно также, что в провинциях Хомс, Алеппо, Хама и Эль-Кунейтра продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня.

    Ранее президент Центра стратегических коммуникаций и ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов высказал мнение, что без усилий России Сирийская Арабская Республика уже прекратила бы свое существование.

    Специалист также отметил, что политика президента РФ Владимира Путина позволила России стать гарантом суверенности государств Ближнего Востока.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #перемирие #центр примирения рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

      23:07 27 Января 2018 285
      Читать
      20:49
      Вчера

      Соперник Земана не будет оспаривать итоги президентских выборов в Чехии
      20:25
      Вчера

      Американский эксперт рассказал, в чем российский Т-90 превосходит «Абрамс»

      18:27
      Вчера

      МОК одобрил участие 169 российских спортсменов в ОИ-2018
      17:12
      Вчера

      Сирия: Эрдоган заявил о готовности армии Турции дойти до Идлиба
      16:41
      Вчера

      Москва приветствует участие ООН в конгрессе нацдиалога Сирии

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 1622

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      8103

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5926

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21745

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40872
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Минэнерго РФ ждет от США разъяснений в связи с незаконными санкциями

      Минэнерго РФ ждет от США разъяснений в связи с незаконными санкциями

      17:25   27 Января 2018
      1393
      МИД РФ предупредил США о последствиях новых санкций

      МИД РФ предупредил США о последствиях новых санкций

      15:28   27 Января 2018
      5454
      Зюганов рассказал, когда может состояться обращение Путина к Федеральному собранию

      Зюганов рассказал, когда может состояться обращение Путина к Федеральному собранию

      12:34   27 Января 2018
      323
      Минфин США назвал цель введения новых санкций против России

      Минфин США назвал цель введения новых санкций против России

      11:17   27 Января 2018
      3624