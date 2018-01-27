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Праздничный салют прогремел в Петербурге в честь годовщины освобождения от фашистской блокады
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    Праздничный салют прогремел в Петербурге в честь годовщины освобождения от фашистской блокады

    22:29  27 Января 2018  /обновлено: 22:29  27 Января 2018
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    Праздничный салют прогремел в Петербурге в честь годовщины освобождения от фашистской блокады

    Санкт-Петербург, 27 января. Праздничный салют из 30 залпов прогремел у стен Петропавловской крепости Петербурга в честь 74-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Салют готовили 500 военнослужащих.

    Праздничные мероприятия в городе на Неве начались с возложения цветов к монументу на Пискаревском кладбище. Кроме того, на Ростральных колоннах зажгли огни.

    Военная блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны фашистами и их союзниками длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным данным, за годы блокады погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона горожан.

    Блокадное кольцо прорвали 18 января 1943 года. 27 января 1944 город был полностью освобожден от фашистской блокады.

    18 января по случаю 75-й годовщины прорыва блокады Ленинграда город посетил президент России Владимир Путин.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #петербург #ленинград #блокада #салют #петропавловская крепость
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