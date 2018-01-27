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Выборы президента 2018: DJ Грув объяснил, почему решил поддержать Путина
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    Выборы президента 2018: DJ Грув объяснил, почему решил поддержать Путина

    22:00  27 Января 2018  /обновлено: 22:00  27 Января 2018
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    Выборы президента 2018: DJ Грув объяснил, почему решил поддержать Путина

    Москва, 27 января. Известный российский музыкант Евгений Рудин (DJ Грув) заявил, что решил поддержать на выборах кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина по зову сердца.

    «Я горд за нашего президента. А мое участие в Putin Team — это зов сердца, понимание важности того, что сейчас происходит в России», — отметил он.

    Рудин отметил, что в последнее время в обществе наблюдается подъем патриотизма, и это, по его словам, заслуга Путина. DJ Грув также призвал всех россиян принять участие в выборах, поскольку считает, что нельзя «отсиживаться дома», когда решается судьба страны, сообщает «Экономика сегодня».

    Напомним, что выборы состоятся 18 марта. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост главы государства. Он уже собрал необходимое число подписей для регистрации в качестве самовыдвиженца.

    Владимир Путин. Биография.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #выборы-2018 #рудин #dj грув
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