Сирия новости 28 января 07.00: ситуация в Африне по-прежнему остается напряженной; боевики удерживают оборонительные позиции в Харасте и Арбине

Сирия, 28 января. Ситуация в Африне по-прежнему остается напряженной; боевики удерживают оборонительные позиции в Харасте и Арбине; у ИГ1 обнаружены технические средства связи и измерения западного производства. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачищают северные окраины города Абу-Духур.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебросил подкрепление в район Абу-Духура, Самки, Барсы и Сукейа провинции Идлиб.

ВВС Турции: нанесли более 40 авиаударов по позициям YPG в Африне.

Провинция Дамаск

«Хайят Тахрир аш-Шам», «Файлак ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам» и союзные им вооруженные группировки продолжают удерживать оборонительные позиции в районе пригородов Хараста и Арбин, сообщает источник в Twitter (@Sohayb_Masri1). Отмечается, что активных действий в районе правительственной базы бронетехники боевики в настоящее время не ведут.

Проправительственные силы, по информации источника в Twitter (@Yasir_alahmed), укрепляют линию обороны на южных окраинах Харасты, а также проводят разминирование ранее освобожденных зданий и прилегающей к ним территории. Отмечается, что 4-ая танковая дивизия САА проводит фортификационные работы в районе южнее базы бронетехники в Харасте, чтобы в случае необходимости не допустить подход подкрепления боевиков из центральных районов Харасты.

Провинция Латакия

Как пишет Telegram-канал @emnnews, правительственные войска нанесли ряд артиллерийских ударов по местам запуска боевиками беспилотных летательных аппаратов и РСЗО, а также мастерской по производству БПЛА. Удары наносились по районам населенных пунктов Кукфина, Муаззара и Туффахия.

Провинция Алеппо

Ситуация в курдском кантоне Африн по-прежнему остается напряженной. ВВС Турции, стремясь обеспечить продвижение наземных подразделений, по данным источника в Twitter (@HosengHesen), за последние сутки нанесли более 40 авиаударов по объектам «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Как сообщает источник в Twitter (@OmerOzkizilcik), турецкое военное командование перебросило часть сил из района населенного пункта Азаз в окрестности Сабунджи. Кроме этого, в район Дадата прибыло танковое подразделение турецких войск.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным источника в Twitter (@michaelh992), очаги сопротивления боевиков «Исламского государства»1 по-прежнему сохраняются в населенных пунктах Абу-Хасан, Эль-Хасрат, Эш-Шаафа, Эс-Суса, Эль-Марашде, Эш-Шаджла и Эль-Багуз-Фокани.

Как сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), в результате боестолкновения правительственных войск с отрядом ИГ в районе населенного пункта Эль-Катья 22 января было уничтожено несколько боевиков. Кроме этого, сирийские военные обнаружили у террористов технические средства связи и измерения западного производства.

Напомним, как стало известно ранее, после неудачной атаки нескольких боевиков ИГ, перебравшихся на западный берег Евфрата с территорий, подконтрольных «Демократическим силам Сирии», у террористов было обнаружено вооружение западного производства: чешский пистолет-пулемет Sa. 23, «Вальтеры», автомат «Застава», а также несколько винтовок М-16, выглядящих довольно новыми. По мнению экспертов, игиловцы могут снабжаться США через курдские вооруженные формирования.

Провинция Даръа

В окрестностях населенного пункта Анхуль действует лагерь подготовки боевиков, сообщает источник в Twitter (@aejkhalil2). Отмечается, что представители спецслужб иностранных государств вербуют в ряды вооруженных группировок боевиков из уже действующих формирований и местных жителей провинций Дамаск, Даръа, Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра.

По данным Twitter-аккаунта @watanisy, боевики обстреляли позиции правительственных войск в квартале Аль-Маншия административного центра провинции из района Бажабжа.

Источник в Twitter (@Elly_Ammar) сообщает, что боевики перебросили танк из населенного пункта Гария-эль-Гарбия в Эс-Савару.

Провинция Идлиб

Боевики, воюющие против правительства Башара Асада, не оставляют попыток сдержать наступление САА в провинции Идлиб, сообщает источник в Twitter @SyriaWar2. Для этого они организовали переброску отрядов подкрепления из состава «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» в район Абу-Духура, Самки, Барсы и Сукейа.

По информации Telegram-канала @nors2017, в населенные пункты Телль-Султан, Телль-Тукан и Барса прибыла военная техника радикальных исламистов. В частности, несколько так называемых «джихад-мобилей» и БМП.

Как пишет источник в Twitter (@sayed_ridha), САА продолжает зачистку северных окраин ранее освобожденного от боевиков города Абу-Духур.

По данным источника в Telegram (@abdussamaddagul), более тысячи боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Харакат Нур ад-Дин аз-Зенки», сосредоточенные в районе населенного пункта Хуан-эль-Кебир, могут начать наступление на позиции правительственных войск в провинции Хама. Как отмечает источник, для этого боевикам потребуется взять под контроль населенные пункты Атшан и Эль-Хамдания, чтобы в дальнейшем атаковать пункт технического обслуживания сирийской армии в Тайбет-эт-Турки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)