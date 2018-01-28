Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»

Сирия, 28 января. ССА захватывает у SDF территории на севере провинции Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам», семь солдат иракской армии погибло под ударами ВВС международной коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Джебхат ан-Нусры»1 в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продолжают противостоять «Ан-Нусре» в Идлибе, Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит «Ахрар аш-Шам» на юге Идлиба, ведет бои с САА в Алеппо и Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): захватила у SDF ряд территорий провинции Алеппо.

Курды: потеряли двух бойцов убитыми в Дейр-эз-Зоре, несут потери в Алеппо.

ВВС Турции: наносят удары по опорным пунктам SDF в Алеппо.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска в течение суток продолжались перестрелки между правительственными войсками САР и группировками вооруженной оппозиции. Местный источник передавал в сети Telegram (@NRVR11), что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков незаконных формирований в окрестностях населенного пункта Арбин. Также столкновения между САА и радикальными исламистами отмечались в городе Хараста, писал военный Twitter-канал (@AJA_Syria). По данным источника в Telegram (@NRVR11), артиллерия САА наносила удары по опорным пунктам боевиков в районе поселения Хзарма.

Провинция Алеппо

ВВС Турции нанесли ряд ударов по позициям курдских отрядов ополчения на северо-западе провинции Алеппо. По данным информационного агентства Almanar News, турецкая авиация атаковала опорные пункты Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях населенного пункта Халил, расположенного недалеко от Африна.

Одновременно с этим подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) наступала на опорные пункты SDF в районе поселения Маамла, передавало Almanar News. Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что ССА захватила у Демократических сил Сирии (SDF) деревню Биски. Ближе к концу дня «свободная армия» взяла под контроль одну из высот в горах Раджо. В ходе последующих боев в этой местности SDF уничтожили танк турецкой армии, писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@freelaancenews). В конце дня канал Al-Jazirah сообщил, что в результате перестрелок к западу от Африна «демократическая армия» потеряла шесть бойцов убитыми. Местный источник писал в Twitter (@freelaancenews), что ССА выбила курдских ополченцев из поселения Марседес и взяла под контроль несколько холмов в районе Джиндереса.

На юге провинции Алеппо при поддержке ВКС РФ продолжала продвигаться Сирийская арабская армия (САА). Военный Twitter-канал (@watanisy) писал, что САА выбила радикалов «Джебхат ан-Нусры» из района Талль аль-Ваз.

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор вновь отмечались боестолкновения между курдами и террористами «Исламского государства». Напомним, разрозненные группировки радикальных исламистов скрываются на захваченных бойцами SDF землях вдоль восточного берега Евфрата, совершая нападения на опорные пункты «демократической армии». Военный источник в социальной сети Twitter (@Aff_ho0ms) передавал, что ИГИЛовцы убили двоих бойцов курдского ополчения в поселении Аль-Бахра.

Провинция Идлиб

Недалеко от города Хан Шейхун на юге провинции Идлиб отмечались ожесточенные столкновения между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам». По сведениям Almanar News, вооруженный конфликт разгорелся после нападения радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» на штабы «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА).

ВКС РФ продолжали наносить удары по пунктам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» к западу от города Абу Духур. Об этом писал в сети Telegram (@EMCnewscenter1) один из местных источников. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что армия Башара Асада вела артиллерийский обстрел позиций террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Джиср аш-Шугур.

Волонтеры доставили подушки и одеяла в лагерь беженцев Атма, писал в своем микроблоге в Twitter (@AtaaRelief) один из местных источников.

Провинция Хама

На юге провинции Хама были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что столкновения отмечались в окрестностях населенного пункта Харб Нафса.

На севере региона правительственные войска атаковали опорные пункты «Джебхат ан-Нусры». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что артиллерия армии САР вела обстрел позиций «Ан-Нусры» недалеко от Кафр Зеты.

Провинция Эль-Кунейтра

На юге провинции Эль-Кунейтра прогремел взрыв, писало информационное агентство Almanar News. В результате детонации мины, заложенной в населенном пункте Аль-Малака, три мирных жителя получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.

Ранее на территории региона фиксировались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Боевики нарушили установленный в провинции режим прекращения огня и атаковали расположения правительственных войск САР. Напомним, Эль-Кунейтра наряду с Эс-Сувейдой и Даръа входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News передавало, что в провинции Бабиль при попытке деактивировать взрывное устройство, заложенное в автомобиле, погиб солдат иракской армии. Также, в результате инцидента, серьезные ранения получил офицер ВС Ирака.

В Багдаде прогремело сразу два взрыва, писало Iraqi News. По данным информационного агентства, первое СВУ разорвалось в индустриальном районе иракской столицы. В результате инцидента четыре мирных жителя получили ранения. Другая мина была заложена в автомобиле бойца народного ополчения. Во время взрыва он находился в машине и был тяжело ранен.

В городе Туз провинции Салах эд-Дин также взорвалось заминированное транспортное средство, сообщало Alsumaria News. По сведениям информагентства, никто не пострадал.

В районе Бахраз провинции Дияла сдетонировало СВУ, передавало информагентство Alsumaria News. В результате инцидента погиб мирный житель региона, еще один человек получил ранения.

ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по предполагаемым пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в районе Аль-Багдади провинции Анбар, передавало Iraqi News. По данным информационного агентства, вертолет ВВС США атаковал колонну автомобилей сил безопасности Ирака. В результате инцидента погибло семь военнослужащих, еще 11 человек получили ранения. В связи с этим представитель Комитета по безопасности Ирака выступил с критикой действий антитеррористического альянса во главе с США и потребовал положить конец присутствию американских сил на иракских авиабазах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)