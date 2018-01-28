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Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»
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    Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»

    6:00  28 Января 2018
    1767

    Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»

    Сирия, 28 января. ССА захватывает у SDF территории на севере провинции Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам», семь солдат иракской армии погибло под ударами ВВС международной коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Джебхат ан-Нусры»1 в Алеппо, Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продолжают противостоять «Ан-Нусре» в Идлибе, Алеппо и Хаме.

    «Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит «Ахрар аш-Шам» на юге Идлиба, ведет бои с САА в Алеппо и Хаме.   

    «Ахрар аш-Шам»: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    Сирийская свободная армия (ССА): захватила у SDF ряд территорий провинции Алеппо.

    Курды: потеряли двух бойцов убитыми в Дейр-эз-Зоре, несут потери в Алеппо.

    ВВС Турции: наносят удары по опорным пунктам SDF в Алеппо.  

    Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»

    Провинция Дамаск

    Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»

    В Восточной Гуте Дамаска в течение суток продолжались перестрелки между правительственными войсками САР и группировками вооруженной оппозиции. Местный источник передавал в сети Telegram (@NRVR11), что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков незаконных формирований в окрестностях населенного пункта Арбин. Также столкновения между САА и радикальными исламистами отмечались в городе Хараста, писал военный Twitter-канал (@AJA_Syria). По данным источника в Telegram (@NRVR11), артиллерия САА наносила удары по опорным пунктам боевиков в районе поселения Хзарма.

    Провинция Алеппо

    Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»

    ВВС Турции нанесли ряд ударов по позициям курдских отрядов ополчения на северо-западе провинции Алеппо. По данным информационного агентства Almanar News, турецкая авиация атаковала опорные пункты Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях населенного пункта Халил, расположенного недалеко от Африна.

    Одновременно с этим подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) наступала на опорные пункты SDF в районе поселения Маамла, передавало Almanar News. Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что ССА захватила у Демократических сил Сирии (SDF) деревню Биски. Ближе к концу дня «свободная армия» взяла под контроль одну из высот в горах Раджо. В ходе последующих боев в этой местности SDF уничтожили танк турецкой армии, писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@freelaancenews). В конце дня канал Al-Jazirah сообщил, что в результате перестрелок к западу от Африна «демократическая армия» потеряла шесть бойцов убитыми. Местный источник писал в Twitter (@freelaancenews), что ССА выбила курдских ополченцев из поселения Марседес и взяла под контроль несколько холмов в районе Джиндереса.

    На юге провинции Алеппо при поддержке ВКС РФ продолжала продвигаться Сирийская арабская армия (САА). Военный Twitter-канал (@watanisy) писал, что САА выбила радикалов «Джебхат ан-Нусры» из района Талль аль-Ваз.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»

    На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор вновь отмечались боестолкновения между курдами и террористами «Исламского государства». Напомним, разрозненные группировки радикальных исламистов скрываются на захваченных бойцами SDF землях вдоль восточного берега Евфрата, совершая нападения на опорные пункты «демократической армии». Военный источник в социальной сети Twitter (@Aff_ho0ms) передавал, что ИГИЛовцы убили двоих бойцов курдского ополчения в поселении Аль-Бахра.

    Провинция Идлиб

    Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»

    Недалеко от города Хан Шейхун на юге провинции Идлиб отмечались ожесточенные столкновения между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам». По сведениям Almanar News, вооруженный конфликт разгорелся после нападения радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» на штабы «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА).

    ВКС РФ продолжали наносить удары по пунктам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» к западу от города Абу Духур. Об этом писал в сети Telegram (@EMCnewscenter1) один из местных источников. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что армия Башара Асада вела артиллерийский обстрел позиций террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Джиср аш-Шугур.

    Волонтеры доставили подушки и одеяла в лагерь беженцев Атма, писал в своем микроблоге в Twitter (@AtaaRelief) один из местных источников.  

    Провинция Хама

    Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»

    На юге провинции Хама были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что столкновения отмечались в окрестностях населенного пункта Харб Нафса.

    На севере региона правительственные войска атаковали опорные пункты «Джебхат ан-Нусры». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что артиллерия армии САР вела обстрел позиций «Ан-Нусры» недалеко от Кафр Зеты.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»

    На юге провинции Эль-Кунейтра прогремел взрыв, писало информационное агентство Almanar News. В результате детонации мины, заложенной в населенном пункте Аль-Малака, три мирных жителя получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.

    Ранее на территории региона фиксировались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Боевики нарушили установленный в провинции режим прекращения огня и атаковали расположения правительственных войск САР. Напомним, Эль-Кунейтра наряду с Эс-Сувейдой и Даръа входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта.  

    Ирак

    Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»

    Информационное агентство Iraqi News передавало, что в провинции Бабиль при попытке деактивировать взрывное устройство, заложенное в автомобиле, погиб солдат иракской армии. Также, в результате инцидента, серьезные ранения получил офицер ВС Ирака.

    В Багдаде прогремело сразу два взрыва, писало Iraqi News. По данным информационного агентства, первое СВУ разорвалось в индустриальном районе иракской столицы. В результате инцидента четыре мирных жителя получили ранения. Другая мина была заложена в автомобиле бойца народного ополчения. Во время взрыва он находился в машине и был тяжело ранен.

    В городе Туз провинции Салах эд-Дин также взорвалось заминированное транспортное средство, сообщало Alsumaria News. По сведениям информагентства, никто не пострадал.  

    В районе Бахраз провинции Дияла сдетонировало СВУ, передавало информагентство Alsumaria News. В результате инцидента погиб мирный житель региона, еще один человек получил ранения.

    ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по предполагаемым пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в районе Аль-Багдади провинции Анбар, передавало Iraqi News. По данным информационного агентства, вертолет ВВС США атаковал колонну автомобилей сил безопасности Ирака. В результате инцидента погибло семь военнослужащих, еще 11 человек получили ранения. В связи с этим представитель Комитета по безопасности Ирака выступил с критикой действий антитеррористического альянса во главе с США и потребовал положить конец присутствию американских сил на иракских авиабазах.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #алеппо #иг #турция #вкс рф #игил #курды #ирак #дейр-эз-зор #багдад #идлиб #сса #ан-нусра #африн
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    Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»
    Сирия новости 27 января 22.30: шесть бойцов SDF убито в районе Африна, при взрыве в Эль-Кунейтре пострадало три человека
    Сирия новости 27 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» района Алеппо, в Харасте продолжаются перестрелки между САА и боевиками
    Сирия новости 27 января 16.30: двое бойцов SDF погибло в схватках с ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Даръа возобновились перестрелки между САА и боевиками
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