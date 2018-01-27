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Сирия: курды заявили об атаках на лагеря турецких военных в Африне
Политика
Лавров обсудил с Чавушоглу Конгресс национального диалога Сирии в Сочи
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    Лавров обсудил с Чавушоглу Конгресс национального диалога Сирии в Сочи

    21:52  27 Января 2018  /обновлено: 21:52  27 Января 2018
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    Лавров обсудил с Чавушоглу Конгресс национального диалога Сирии в Сочи

    Москва, 27 января. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы, связанные с Конгрессом национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи 29 и 30 января. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

    Беседа прошла в телефонном режиме. О подробностях переговоров не сообщается.

    Следует отметить, что МИД РФ пригласил к участию в конгрессе около 1600 гостей, представляющих сирийское общество, наблюдателей от ООН и международных партнеров, — напоминает РИА Новости.

    Накануне президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ ход подготовки к Конгрессу национального диалога Сирии в Сочи. В заседании приняли участие, в частности, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны России Сергей Шойгу, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #лавров #мид рф #чавушоглу #мид турции #конгресс сирийского народа
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