Лавров обсудил с Чавушоглу Конгресс национального диалога Сирии в Сочи

Москва, 27 января. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы, связанные с Конгрессом национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи 29 и 30 января. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Беседа прошла в телефонном режиме. О подробностях переговоров не сообщается.

Следует отметить, что МИД РФ пригласил к участию в конгрессе около 1600 гостей, представляющих сирийское общество, наблюдателей от ООН и международных партнеров, — напоминает РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ ход подготовки к Конгрессу национального диалога Сирии в Сочи. В заседании приняли участие, в частности, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны России Сергей Шойгу, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.