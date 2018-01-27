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Украинские дипломаты обвинили Совет Европы в намеренном создании проблем Киеву
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    Украинские дипломаты обвинили Совет Европы в намеренном создании проблем Киеву

    21:42  27 Января 2018  /обновлено: 21:42  27 Января 2018
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    Украинские дипломаты обвинили Совет Европы в намеренном создании проблем Киеву

    Киев, 27 января. Украинские власти обвинили Совет Европы, в том, что он оказывает противодействие украинским дипломатам, чтобы окончательно не разорвать связи с Россией.

    По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, Совет Европы имеет установку «критиковать и создавать проблемы» дипломатам из Киева, поскольку боится лишиться российского финансирования.

    «Украину пытаются сделать виновной, потому что мы стоим на пути поступления 50 млн евро от России. Секретариату СЕ говорят, что индексирование зарплат не происходит из-за неуступчивости украинцев. Дают задание начинать нас максимально критиковать и создавать проблемы», — отметил Арьев.

    Российская делегация перестала принимать участие в заседаниях ПАСЕ после того, как ее лишили права голоса в связи с ситуацией на Украине. В последнее время в парламентской ассамблее все чаще поднимается вопрос о возвращении российских делегатов, несмотря на протесты украинской стороны.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем отношения между Москвой и Киевом придут в норму. По его словам, это произойдет после того, как конфликт в Донбассе будет окончательно разрешен.

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    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #украина #пасе
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