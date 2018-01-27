Сирия новости 27 января 22.30: шесть бойцов SDF убито в районе Африна, при взрыве в Эль-Кунейтре пострадало три человека

Сирия, 27 января. Шесть бойцов SDF убито в районе Африна, при взрыве в Эль-Кунейтре пострадало три человека, САА при поддержке ВКС РФ противостоит «Ан-Нусре» в окрестностях Абу Духура. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Даръа, при поддержке ВКС РФ наступают на опорные пункты «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство»1: ведет бои с ССА в провинции Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в провинции Идлиб.

Сирийская свободная армия (ССА): захватила у SDF ряд территорий провинции Алеппо, противостоит ИГ1 в Даръа.

Курды: потеряли шесть бойцов убитыми в Алеппо.

Провинция Алеппо

Недалеко от населенного пункта Раджо продолжается противостояние между ВС Турции и Сирийской свободной армией (ССА) с одной стороны и курдскими отрядами ополчения – с другой, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@freelaancenews). По данным автора публикации, в ходе столкновений бойцы Демократических сил Сирии (SDF) уничтожили танк турецкой армии. Также бои продолжаются в окрестностях города Африн. Канал Al-Jazirah сообщает, что в результате перестрелок к западу от населенного пункта «демократическая армия» потеряла шесть бойцов убитыми. Местный источник пишет в Twitter (@freelaancenews), что ССА выбила курдских ополченцев из поселения Марседес и взяла под контроль несколько холмов в районе Джиндереса.

Провинция Даръа

В провинции Даръа продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Местный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@nabaamedia), что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков в районе шоссе Аль-Садд. Напомним, радикалы нарушили действующий на территории региона режим прекращения огня и атаковали расположения армии САР недалеко от административного центра провинции.

На западе региона продолжаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», связанной с «Исламским государством».

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) в провинции Идлиб. Местный Twitter-канал (@MasarPressNet) пишет, что российская авиация атакует опорные пункты террористов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Аль-Шоха в восточной части региона.

Ранее сообщалось, что при поддержке российских летчиков Сирийская арабская армия (САА) наступает на позиции радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Джиср аш-Шугур. Также ожесточенные бои отмечаются к западу от города Абу Духур.

Провинция Эль-Кунейтра

На юге провинции Эль-Кунейтра прогремел взрыв, пишет информационное агентство Almanar News. В результате детонации мины, заложенной в населенном пункте Аль-Малака, три мирных жителя получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.

Ранее на территории региона фиксировались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Боевики нарушили установленный в провинции режим прекращения огня и атаковали расположения правительственных войск САР. Напомним, Эль-Кунейтра наряду с Эс-Сувейдой и Даръа входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта.

Ирак

В районе Бахраз провинции Дияла сдетонировало СВУ, передает информагентство Alsumaria News. В результате инцидента погиб мирный житель региона, еще один человек получил ранения. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов для установления ответственных за организацию взрыва.

Бойцы отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили подземный штаб террористов «Исламского государства» к северо-востоку от Баакубы, сообщает Alsumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)