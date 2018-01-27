Сирия: Генштаб Турции заявил об уничтожении еще 42 целей в Африне

Анкара, 27 января. Турецкие вооруженные силы ликвидировали еще 42 цели в Африне Сирийской Арабской Республики, уничтожив 53 террориста. Такое заявление сделал генеральный штаб Турции.

«ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции «Оливковая ветвь» уничтожили 27 января 42 цели террористических организаций PYD (курдской партии «Демократический союз»), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ1 (запрещена в РФ) и 53 террориста. В операции участвовали 22 самолета, которые благополучно вернулись на базы. С начала операции ликвидировано 394 террориста. ВС Турции потеряли за день двоих погибших, 11 военных получили ранения», — утверждается в заявлении.

Кроме того, турецкая сторона заявила о гибели двух членов оппозиционного формирования «Сирийская свободная армия».

Следует отметить, что противостояние между Турцией и силами самообороны курдов стало следствием формирования так называемых «приграничных зон безопасности», которое инициировал Вашингтон. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности начать операцию в Африне, если Соединенные Штаты не откажутся от поддержки курдов у границ с Сирией. Вскоре Анкара начала в Африне операцию «Оливковая ветвь».

1 Организация запрещена на территории РФ.