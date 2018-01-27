Дамаск, 27 января. Сирийский комитет по переговорам (СКП) допустил грубую ошибку, отказавшись от участия в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи, запланированного на 29–30 января. Такое мнение высказал ливанский специалист по оппозиционным формированиям САР Нидаль Саби.

По его мнению, оппозиционная платформа Эр-Рияда и близкие к ней силы переоценивают роль Соединенных Штатов в урегулировании конфликта в Сирийской Арабской Республике.

«Соединенные Штаты своей политикой демонстрируют незаинтересованность в прекращении конфликта в Сирии и стремятся к расколу страны, используя курдский сепаратизм, — полагает Саби.

Он добавил, что Вашингтон пытается сохранить свои военные базы в районах, которые контролируются ополчением курдов.

Ранее Генсек ООН назвал Конгресс национального диалога в Сочи важным вкладом в мирное урегулирование конфликта в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщало RT.