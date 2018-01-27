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Пентагон обнаружил тысячу дефектов в половине всех американских F-35
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    Пентагон обнаружил тысячу дефектов в половине всех американских F-35

    21:15  27 Января 2018  /обновлено: 21:15  27 Января 2018
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    Пентагон обнаружил тысячу дефектов в половине всех американских F-35

    Вашингтон, 27 января. Министерство обороны США оказалось поражено результатами недавней проверки, которая показала, что половина всех стоящих на вооружении американских ВВС истребителей-бомбардировщиков F-35 имеют различные дефекты.

    Бракованными оказались около 50% всех самолетов, при этом неполадки и сбои наблюдаются в самых разных системах. Некоторые поломки не позволяют заправлять истребители в воздухе, другие мешают запускать ракеты «воздух-воздух» и сбрасывать снарядов «воздух-земля», а третьи вызывают сбой в работе дисплея на шлеме пилота, неправильно отображая данные полета. Всего же эксперты обнаружили тысячу разных дефектов, несмотря на то, что системное обеспечение самолетов обновлялось уже не меньше 30 раз.

    Пентагон обнаружил тысячу дефектов в половине всех американских F-35

    Чтобы исправить основные системные дефекты, необходимо провести войсковые испытания самолетов, которые Пентагон задержал уже на год. В то же время в Вашингтоне намерены увеличить производство F-35.

    Отметим, что Россия также планирует наращивать объем вооружения. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что все частные и государственные военные предприятия страны должны быть готовы резко увеличить объемы производства. По его словам, наращивание оборонной продукции является важным условием обеспечения безопасности государства.

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    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #истребители #f-35
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