Соперник Земана не будет оспаривать итоги президентских выборов в Чехии

Прага, 27 января. Бывший глава чешской Академии наук Иржи Драгош признал свое поражение на выборах и поздравил с победой своего соперника Милоша Земана.

Драгош пожелал избранному президенту здоровья и поблагодарил всех, кто принимал участие в голосовании.

«Мы не победили, но и не проиграли. Я не оставлю общественную деятельность», — цитирует его чешское издание Prague Daily Monitor.

Напомним, что действующий президент Чехии Милош Земан по итогам второго тура голосования одержал уверенную победу, заручившись поддержкой 51,36% избирателей. Его главный оппонент Иржи Драгош смог набрать лишь 48,63% голосов. Явка составила 66,6%. Как передают местные СМИ, больше всего сторонников у бывшего главы Академии наук оказалось в Праге и ее окрестностях, в то время как в остальных районах Чехии избиратели предпочли кандидатуру Земана.

Милош Земан последовательно выступает за улучшение отношений с Россией. Он неоднократно выступал с критикой в отношении стран, которые наложили санкции на РФ. В конце прошлого года Земан посетил Сочи, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики отметили рост товарооборота между двумя странами и договорились усилить сотрудничество по разным направлениям.

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