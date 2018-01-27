Американский эксперт рассказал, в чем российский Т-90 превосходит «Абрамс»

Вашингтон, 27 января. Военный эксперт Себастьян Роблен из американского издания The National Interest провел сравнительный анализ российского танка Т-90МС, китайского «Тип-99» и американского «Абрамс».

Роблен пришел к выводу, что «Абрамс» значительно уступает Т-90МС и «Тип-99» по скорости. Если китайский танк способен разогнаться на дороге до 80 км в час, а российский — до 72 км в час, то американская бронетехника способна выжать максимум 68 км в час.

Кроме того, «Абрамс» оказался самым прожорливым из трех танков. Он способен проехать без дозаправки всего 390 км, в то время как конкуренты преодолеют более 480 км, прежде чем заканчивается топливо. Что касается характеристик двигателя, то тут первенство несомненно достается Т-90МС, который обладает самой мощной силовой установкой. Кроме того, российский танк оснащен системой защиты «Реликт» и улучшенным оптическим прицелом.

Недостатки двигателя «Абрамс» компенсирует мощной пушкой и броней. По мнению Роблена, «американец» со своей 120-мм пушкой способен пробить на 15-20% брони больше, чем Т-90 и «ТИП-99». В качестве примера Роблен привел успешную операцию США в Персидском заливе. В то же время эксперт «Российской газеты» оспаривает вывод автора The National Interest, указывая на то, что американцы во время войны в Персидском заливе противостояли плохо подготовленным иракским танкистам на Т-72.

Напомним, что на днях президент РФ Владимир Путин утвердил новую программу вооружения до 2027 года. В рамках программы планируется провести работы по новому ракетному комплексу стратегического назначения «Сармат», новейшей зенитно-ракетной системы С-500 и другим перспективным проектам.

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