18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Праздничный салют прогремел в Петербурге в честь годовщины освобождения от фашистской блокады
Технологии
Американский эксперт рассказал, в чем российский Т-90 превосходит «Абрамс»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американский эксперт рассказал, в чем российский Т-90 превосходит «Абрамс»

    20:25  27 Января 2018  /обновлено: 20:25  27 Января 2018
    3672

    Т-90МС

    Вашингтон, 27 января. Военный эксперт Себастьян Роблен из американского издания The National Interest провел сравнительный анализ российского танка Т-90МС, китайского «Тип-99» и американского «Абрамс».

    Роблен пришел к выводу, что «Абрамс» значительно уступает Т-90МС и «Тип-99» по скорости. Если китайский танк способен разогнаться на дороге до 80 км в час, а  российский — до 72 км в час, то американская бронетехника способна выжать максимум 68 км в час.

    "Абрамс"

    Кроме того, «Абрамс» оказался самым прожорливым из трех танков. Он способен проехать без дозаправки всего 390 км, в то время как конкуренты преодолеют более 480 км, прежде чем заканчивается топливо. Что касается характеристик двигателя, то тут первенство несомненно достается Т-90МС, который обладает самой мощной силовой установкой. Кроме того, российский танк оснащен системой защиты «Реликт» и улучшенным оптическим прицелом.

    Недостатки двигателя «Абрамс» компенсирует мощной пушкой и броней. По мнению Роблена, «американец» со своей 120-мм пушкой способен пробить на 15-20% брони больше, чем Т-90 и «ТИП-99». В качестве примера Роблен привел успешную операцию США в Персидском заливе. В то же время эксперт «Российской газеты» оспаривает вывод автора The National Interest, указывая на то, что американцы во время войны в Персидском заливе противостояли плохо подготовленным иракским танкистам на Т-72.

    Напомним, что на днях президент РФ Владимир Путин утвердил новую программу вооружения до 2027 года. В рамках программы планируется провести работы по новому ракетному комплексу стратегического назначения «Сармат», новейшей зенитно-ракетной системы С-500 и другим перспективным проектам.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #абрамс #танки #т-90мс #тип-99
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Соперник Земана не будет оспаривать итоги президентских выборов в Чехии

      20:49 27 Января 2018 506
      Читать
      20:25
      Сегодня

      Американский эксперт рассказал, в чем российский Т-90 превосходит «Абрамс»

      18:27
      Сегодня

      МОК одобрил участие 169 российских спортсменов в ОИ-2018
      17:12
      Сегодня

      Сирия: Эрдоган заявил о готовности армии Турции дойти до Идлиба
      16:41
      Сегодня

      Москва приветствует участие ООН в конгрессе нацдиалога Сирии
      15:14
      Сегодня

      Тиллерсон объяснил позицию США по «Северному потоку-2»

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 1566

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      8064

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5900

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21720

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40841
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Минэнерго РФ ждет от США разъяснений в связи с незаконными санкциями

      Минэнерго РФ ждет от США разъяснений в связи с незаконными санкциями

      17:25   27 Января 2018
      1181
      МИД РФ предупредил США о последствиях новых санкций

      МИД РФ предупредил США о последствиях новых санкций

      15:28   27 Января 2018
      4664
      Зюганов рассказал, когда может состояться обращение Путина к Федеральному собранию

      Зюганов рассказал, когда может состояться обращение Путина к Федеральному собранию

      12:34   27 Января 2018
      296
      Минфин США назвал цель введения новых санкций против России

      Минфин США назвал цель введения новых санкций против России

      11:17   27 Января 2018
      3481