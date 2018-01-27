Земан официально победил на президентских выборах в Чехии

Прага, 27 января. Президент Чехии Милош Земан официально переизбран на новый срок. Согласно данным Статистического управления Чехии, политик одержал уверенную победу во втором туре выборов, набрав 51,36% голосов против 48,63% голосов его соперника — бывшего главы Академии наук Чехии Иржи Драгоша. Явка на выборах при этом составила 66,6%.

Сообщается, что больше всего голосов Драгош собрал в Праге и на прилегающих к столице территориях. Жители же остальных районов отдали предпочтение Земану.

Напомним, что Земан прошел во второй тур выборов 13 января, сообщает Ura.ru. В прошлом году президент РФ Владимир Путин встретился с Земаном и обсудил с ним вопрос двусторонних отношений. Политики отметил хороший уровень сотрудничества между странами, приведя в пример растущий товарооборот, и договорились развивать взаимодействие в разных сферах.

Владимир Путин. Биография