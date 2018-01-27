Московская платформа оппозиции Сирии поедет на конгресс нацдиалога в Сочи

Москва, 27 января. Московская платформа сирийской оппозиции намерена принять участие в конгрессе национального диалога САР, который состоится в Сочи. Об этом в субботу заявил лидер платформы «Москва» Кадри Джамиль.

«Мы будем участвовать как платформа «Москва». Мы не можем ехать под именем СКП, потому что она не приняла решение — ехать или нет. Мы получили официальное приглашение», — отметил Джамиль.

По его словам, идею участвовать в конгрессе поддержали четыре представителя платформы «Москва», три представителя платформы «Каир» и еще трое независимых участников сирийской оппозиции. При этом каирское отделение тоже планирует поехать в Сочи, передает РИА Новости.

Напомним, что конгресс национального диалога Сирии в Сочи состоится 29-30 января. Инициатором мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин. Он надеется, что конгресс ускорить мирные переговоры в Женеве.

Владимир Путин. Биография