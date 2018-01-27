Сирия между Анкарой и Вашингтоном: прекратят ли США поставки вооружения курдам в этот раз и уйдут ли из Манбиджа

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США должны немедленно покинуть сирийский Манбидж и отказаться от поддержки сирийских курдов.

Ранее помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Герберт Макмастер заверил официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, что Вашингтон прекращает поставки оружия «Отрядам народной самообороны» (YPG) и партии «Демократический союз» (PYD)., которые Турция считает террористическими.

«Заявление Макмастера подтвердило слова президента США Дональда Трампа. После этого мы ждем определенных шагов», — прокомментировал ситуацию Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции имеет в виду обещание Дональда Трампа, данное президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе телефонных переговоров 24 января.

Однако, как отмечал сам Чавушоглу, США не сдержали ни одного данного Турции обещания относительно курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) в Сирии, поэтому у Анкары нет доверия к Вашингтону.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) высказал мнение, что в этот раз официальные поставки оружия курдским вооруженным формированиям действительно прекратятся:

«Но есть неофициальные каналы, которые были, есть и никто их не отменяет. Вот даже в Дейр-эз-Зоре сейчас нашли мины производства Израиля, хотя Израиль, конечно же, арабским террористам и исламским фундаменталистам оружия не поставлял, но оно есть. То же самое и с оружием Соединенных Штатов. Каналы, через которые можно снабжать курдов, достаточно разнообразны, диверсифицированы. Конечно же, это оружие будет туда поступать, никакого недостатка в оружии не будет. Трудно себе представить, что курдские вооруженные формирования вдруг сейчас останутся вообще без оружия».

Эксперт отметил, что кроме Соединенных Штатов организовать такие поставки больше некому:

«Ни Россия, ни Турция, ни Иран этого делать не будут. А у Евросоюза своих каналов сейчас нет. Поэтому да, официально никаких поставок не будет, неофициально они сохранятся. Наверное, с оружием будут определенные сложности. Может быть, не будет определенных видов оружия, например, тяжелого вооружения, но само по себе оружие, конечно, останется».

Наш собеседник подчеркнул, что, будут ли Соединенные Штаты выводить войска из так называемого «Сирийского Курдистана» — это отдельный вопрос:

«По этому поводу Соединенные Штаты ничего не говорили, ничего не обещали, и пока что это просто пожелание или требование турецкого МИД. Это еще вопрос для переговоров, и вопрос для выяснения взаимоотношений между двумя странами. Действительно, мирный процесс в Сирии сейчас обостряется. Соединенные Штаты, Франция пытаются сорвать мирный процесс, который идет в Сочи. И лишать себя определенных козырей, лишать себя возможности давить на ситуацию в Сирии изнутри, пока что, я думаю, США не будут им это совершенно не выгодно. Курдские вооруженные формирования — это тот козырь, тот рычаг, та палка, которой они ворошат данный муравейник».

Напомним, Дональд Трамп обещал Реджепу Тайипу Эрдогану прекратить поставки оружия курдским вооруженным формированиям еще в ноябре прошлого года, однако, спустя несколько дней официальный представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг заявил, что США продолжают снабжать курдские «Отряды народной самообороны»

По мнению нашего собеседника, такая ситуация может повториться и теперь: