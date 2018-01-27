Москва усилит безопасность «Хмеймима» и «Тартуса» — Минобороны РФ

Москва, 27 января. Россия планирует усилить безопасность военных баз «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии. С таким заявлением в субботу выступил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

«У нас сегодня есть и перспективные разработки, которые против беспилотников могут эффективно работать. Надо учитывать, что не просто развитые страны, а даже террористы, пользуясь современными технологиями», — отметил он.

Напомним, что в начале января боевики предприняли атаку беспилотников на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Российские военные успешно отразили нападение. Часть дронов была сбита на подлете, часть — перехвачена и посажена. Российские власти обратили внимание на то, что террористам кто-то помог совершить данную атаку, поскольку боевики не обладают достаточной квалификацией, чтобы самостоятельно запрограммировать беспилотник и у них нет собственных спутниковых данных.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил «Хмеймим», где объявил о выводе большей части российской вооруженной группировки с территории арабской республики. Он отметил, что ВКС РФ выполнили все поставленные перед ними задачи по борьбе с терроризмом.

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