Журналист Туманов скончался на 80-м году жизни

Москва, 27 января. Известный журналист-международник Борис Туманов скончался в субботу в возрасте 79 лет. Об этом сообщил сын покойного — Григорий Туманов.

«Сегодня ночью ушел мой отец. Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно», — пишет он в Facebook.

Согласно предварительным данным, похороны журналиста состоятся в понедельник. Дата и время гражданской панихиды не уточняется. Напомним, что Борис Туманов долгое время работал корреспондентом ТАСС и «Известий» во франкоязычных странах Африки.