МИД Ливана направит в Сочи делегацию на Конгресс нацдиалога Сирии

Бейрут, 27 января. Руководитель департамента МИД Ливана Гхади Хури возглавит делегацию страны на Конгрессе нацдиалога в Сочи, сообщили в ливанском дипведомстве.

Сирийская конференция в Сочи пройдет 29-30 января, российский МИД пригласил порядка 1600 участников из Сирии, которые представляют разные политические платформы и слои общества. Наблюдателями выступят представители ООН, страны-члены Совета безопасности международной организации, а также Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и Казахстан

«Касаемо конгресса в Сочи, главу МИД Ливана будет представлять директор департамента политики министерства Гхади Хури», — сообщили в ливанском внешнеполитическом ведомстве, комментарий приводит РИА Новости.

Напомним, что накануне глава государства Владимир Путин провел совещание Совета безопасности, в ходе которого обсуждались заключительные приготовления к Конгрессу. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент лично не поедет в Сочи.