МОК одобрил участие 169 российских спортсменов в ОИ-2018

Москва, 27 января. Международный олимпийский комитет зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских Играх в Пхёнчхане (Южная Корея). Об этом в субботу заявил глава российской делегации на ОИ-2018 Станислав Поздняков.

Таким образом, МОК удовлетворил российскую заявку, в которую были включены 169 атлетов. Отметим, что ведущие спортсмены в этот список так и не вошли.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де- факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», — пояснил Поздняков ТАСС.

Напомним, что ранее МОК запретил России участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане. Отправившиеся на соревнования спортсмены будут лишены права представлять свою страну, они получат особый статус «олимпийские атлеты из России».

Некоторые политические и общественные деятели предлагали бойкотировать Олимпиаду, однако президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет препятствовать спортсменам, решившим отправиться в Южную Корею.

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