Сирия новости 27 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» района Алеппо, в Харасте продолжаются перестрелки между САА и боевиками

Сирия, 27 января. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры»1 район на юге Алеппо, в Харасте продолжаются перестрелки между САА и боевиками, семь солдат ВС Ирака погибло под ударами ВВС международной коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Ан-Нусры» территории Алеппо, ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): взяла под контроль высоту недалеко от Африна.

Провинция Дамаск

В городе Хараста Восточной Гуты продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками САР и радикалами группировок «Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@AJA_Syria), что ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам исламистов в окрестностях населенного пункта.

Напомним, в Харасте находится стратегически важный склад военной техники, который был оккупирован боевиками. Несколько недель назад Сирийская арабская армия (САА) прорвала блокаду базы. Сейчас бойцы САА расширяют коридоры снабжения склада.

Провинция Алеппо

Представители Демократических сил Сирии (SDF) заявляют, что бойцы SDF сбили турецкий вертолет в районе курдского города Африн. Сообщение об этом опубликовал в своем микроблоге в Twitter (@Siwarala87) один из местных источников. Напомним, турецкая армия совместно с подконтрольными Анкаре группировками ведет масштабную операцию против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях Африна. По информации источника в Twitter (@shahed_alep) Сирийская свободная армии (ССА) взяла под контроль одну из высот в горах Раджо.

На юге провинции Алеппо при поддержке ВКС РФ продолжает продвигаться Сирийская арабская армия (САА). Военный Twitter-канал (@watanisy) пишет, что САА выбила радикалов «Джебхат ан-Нусры» из района Талль аль-Ваз.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) в южной части провинции Идлиб. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает на своем сайте, что армия Башара Асада ведет артиллерийский обстрел позиций террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Джиср аш-Шугур.

Ранее сообщалось, что недалеко от поселения Хан Шейхун были зафиксированы боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам».

Волонтеры доставили подушки и одеяла в лагерь беженцев Атма, сообщает в своем микроблоге в Twitter (@AtaaRelief) один из местных источников.

Провинция Хама

На юге провинции Хама зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что столкновения отмечаются в окрестностях населенного пункта Харб Нафса.

На севере региона правительственные войска атакуют опорные пункты «Джебхат ан-Нусры». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что артиллерия армии САР ведет обстрел позиций «Ан-Нусры» недалеко от Кафр Зеты.

Ирак

ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по предполагаемым пунктам дислокации террористов «Исламского государства»1 в районе Аль-Багдади провинции Анбар, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, вертолет ВВС США атаковал колонну автомобилей сил безопасности Ирака. В результате инцидента погибло семь военнослужащих, еще 11 человек получили ранения.

Alsumaria News сообщает, что представитель Комитета по безопасности Ирака выступил с критикой действий антитеррористического альянса во главе с США и потребовал положить конец присутствию американских сил на иракских авиабазах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)