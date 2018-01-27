Земан уверенно лидирует во втором туре президентских выборов в Чехии

Прага, 27 января. Действующий президент Чехии Милош Земан, который принял решение вновь баллотироваться на пост главы государства, лидирует во втором туре выборов с небольшим отрывом.

Согласно данным по итогам проверки 86% участков, за Земана проголосовали 52,94% избирателей, а за бывшего главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша — 45,07%. Явка на выборах составила 66,17%.

Как сообщают местные СМИ, наибольшую поддержку Драгош получил в Праге, Центральной Чехии и в Восточной Чехии. Во всех остальных регионах избиратели отдавали предпочтения Земану.

Напомним, что Земан прошел во второй тур выборов 13 января, сообщает Ura.ru. В конце прошлого года президент России Владимир Путин встретился с лидером Чехии Милошом Земаном в Сочи. Лидеры стран согласились с необходимостью укреплять двусторонние отношения, а также затронули ряд политических вопросов. Путин отметил улучшение товарооборота с Чехией за девять месяцев.

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