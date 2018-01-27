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    Главные новости 27 января

    19:00  27 Января 2018
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    Главные новости 27 января

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 27 января.

    Россияне прокомментировали угрозы Вашингтона отключить РФ от межбанковской системы SWIFT. Заявления США не смогли напугать граждан: россияне ответили на них иронично. Заплатят самолетами с деньгами и золотом: россияне ответили на угрозы Запада отключить РФ от SWIFT.

    Президент Польши Анджей Дуда намерен приобретать российский газ по такой же цене, по которой его приобретает ФРГ. «Немцы памятники не сносят»: в Сети ответили президенту Польши на претензии к РФ из-за цены на газ.

    Турецкая авиация бомбит позиции курдов на северо-западе и северо-востоке от Алеппо. Почти 12 тысяч жителей вернулись в свои дома на западном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Командование YPG стягивает силы в Африн. Сирия новости 27 января 07.00: курды стягивают силы в Африн, ВВС Турции ударили по YPG в городе Манбидж.

    Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал претензии президента Польши Анджея Дуды к России из-за цены на российский газ. «Не в ладах с логикой»: Пушков ответил на претензии Польши по российскому газу.

    Базирующиеся в Литве датские истребители попытались перехватить российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 в небе над Балтийским морем. Истребители НАТО пытались перехватить российский самолет в небе над Балтикой.

    Киевский экономист Виктор Скаршевский уличил украинского президента Петра Порошенко во лжи в интервью агентству Bloomberg. Порошенко уличили во лжи в интервью Bloomberg.

    Телеведущий «Первого канала» Анатолий Кузичев предупредил польского эксперта Томаша Мацейчука о последствиях оскорблений гостей в его программе. Российский телеведущий предупредил польского гостя о последствиях вызывающего поведения в эфире.

    Бывшие члены ИГ1 предприняли несколько вылазок в провинции Дейр-эз-Зор. ВКС РФ и ВВС Сирии провели массированную воздушную атаку позиций террористов в южной части Идлиба. Продолжились бои между силами Турции и YPG в Алеппо. Сирия итоги за сутки на 27 января 06.00: спецоперация ВКС РФ и ВВС САР в Идлибе, бои турков и курдов в Алеппо.

    Бежавший из Латвии правозащитник Илларион Гирс рассказал о достижениях России и ее образе в западных СМИ. Европейский правозащитник рассказал о достижениях «варварской» России.

    В Самаре произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. На Московском шоссе в Самаре произошло смертельное ДТП.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #санкции #сирия #украина #порошенко #нато
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