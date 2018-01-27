Урегулирование конфликта в Сирии нужно проводить демократическим способом — заявление

Сочи, 27 января. Урегулирование конфликта в Сирии нужно осуществлять на основе норм демократии, говорится в проекте заявления конгресс нацдиалога САР в Сочи.

В документе отмечается, что при урегулировании сирийского кризиса необходимо, чтобы все жители страны получили равные политические права, а сама страна осталась светским государством и при этом сохранила бы достоинство на международной арене.

«Особенно это важно в период кризиса, включая недискриминацию и предоставление всем равных равных прав и возможностей, независимо от расовой, религиозной, этнической, культурной, гендерной, языковой или иной принадлежности», — цитирует текст РИА Новости.

В заявлении также предлагается наделить сирийских женщин большими правами. В частности, речь идет о том, чтобы представительницы слабого пола занимали не менее 30% в разных государственных сферах.

Напомним, что конгресс пройдет в Сочи 29-30 января. Инициатором мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства полагает, что это позволит ускорить мирный процесс в Женеве.

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