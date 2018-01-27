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Глава Союза журналистов РФ Борис Резник скончался в возрасте 77 лет
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    Глава Союза журналистов РФ Борис Резник скончался в возрасте 77 лет

    17:39  27 Января 2018  /обновлено: 17:39  27 Января 2018
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    Глава Союза журналистов РФ Борис Резник скончался в возрасте 77 лет

    Москва, 27 января. Секретарь Союза журналистов и бывший депутат Госдумы Борис Резник скончался в субботу в возрасте 77 лет.

    «Ушел из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики», — сообщает Союз журналистов.

    В организации напомнили, что Резник был неоднократно удостоен журналистских премий. Он работал в газетах «Вечерняя Москва», «Московский Комсомолец», «Известия» и в ряде других изданий, а также несколько раз избирался депутатом Госдумы.

    С именем Резника связаны и заслуги в области благотворительности. Так, журналист на протяжении долгих лет возглавлял фонд помощи тяжелобольным детям «Надежда», который собрал свыше 100 млн рублей на развитие детского здравоохранения Хабаровского края. За это его даже избрали Института охраны материнства и детства Сибирского отделения Академии медицинских наук.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #смерть #резник #союз журналистов
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