ССА заявила об участии в военной операции под городом Манбидж в Сирии

Каир, 27 января. Оппозиционная «Сирийская свободная армия» (ССА), которую поддерживает Турция, примет участие в операции возле города Манбидж в Сирии, передает телеканал «Аль-Арабия», ссылаясь на представителя командования ССА.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил ранее, что при необходимости военная операция «Оливковая ветвь» может быть продолжена в Манбидже. Вместе с турецкими военными в боевых действиях в Африне принимают участие и отряды «Сирийской свободной армии».

«После завершения военных действий в районе Африн отряды ССА примут непосредственное участие в операции под Манбиджем», — заявил представитель ССА.

Напомним, что Турция начала операцию «Оливковая ветвь» 20 января и сразу перешла к наземной фазе против курдских «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз». Это была реакция на провокацию США, когда Вашингтон заявил о возможном создании из курдов «сил обороны границы». Данная ситуация неприемлема для турецких властей, поскольку Анкара рассматривает курдские формирования как пособников террористической РПК.

Дамаск резко отреагировал на операцию Турции в Африне, рассматривая ее как акт агрессии. Москва призвала стороны к сдержанности. Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание Совбеза, на повестке стояла ситуация в Африне. Он проинформировал членов Совета о разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.