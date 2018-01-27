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ССА заявила об участии в военной операции под городом Манбидж в Сирии
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    ССА заявила об участии в военной операции под городом Манбидж в Сирии

    17:45  27 Января 2018  /обновлено: 17:46  27 Января 2018
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    ССА заявила об участии в военной операции под городом Манбидж в Сирии

    Каир, 27 января. Оппозиционная «Сирийская свободная армия» (ССА), которую поддерживает Турция, примет участие в операции возле города Манбидж в Сирии, передает  телеканал «Аль-Арабия», ссылаясь на представителя командования ССА.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил ранее, что при необходимости военная операция «Оливковая ветвь» может быть продолжена в Манбидже. Вместе с турецкими военными в боевых действиях в Африне принимают участие и отряды «Сирийской свободной армии». 

    «После завершения военных действий в районе Африн отряды ССА примут непосредственное участие в операции под Манбиджем», — заявил представитель ССА. 

    Напомним, что Турция начала операцию «Оливковая ветвь» 20 января и сразу перешла к наземной фазе против курдских «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз». Это была реакция на провокацию США, когда Вашингтон заявил о возможном создании из курдов «сил обороны границы». Данная ситуация неприемлема для турецких властей, поскольку Анкара рассматривает курдские формирования как пособников террористической РПК. 

    Дамаск резко отреагировал на операцию Турции в Африне, рассматривая ее как акт агрессии. Москва призвала стороны к сдержанности. Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание Совбеза, на повестке стояла ситуация в Африне. Он проинформировал членов Совета о разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. 

    ССА заявила об участии в военной операции под городом Манбидж в Сирии

     

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #сирия #турция #анкара #сса #африн
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