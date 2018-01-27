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Минэнерго РФ ждет от США разъяснений в связи с незаконными санкциями
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    Минэнерго РФ ждет от США разъяснений в связи с незаконными санкциями

    17:25  27 Января 2018  /обновлено: 17:25  27 Января 2018
    387

    Минэнерго РФ ждет от США разъяснений в связи с незаконными санкциями

    Москва, 27 января. Минэнерго РФ считает новые санкции США в отношении двух чиновников ведомства незаконными. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, отметив, что ждет разъяснений.

    По его словам, Вашингтон не представил никаких документов.

    «Будем ждать каких-то разъяснений по этому поводу. Люди работают, выполняют свои функции, государственные функции, продолжают трудиться, и такие запреты создают только дополнительное напряжение», — заявил министр.

    Он подчеркнул, что санкции не влияют на деятельность российских компаний и только создают дополнительные препятствия для развития отношений Москвы и Вашингтона.

    Ранее президент РФ Владимир Путин также завилял о том, что антироссийские санкции ведут к ухудшению отношений между двумя странами. «Любые шаги, направленные на какие бы то ни было ограничения, я бы сказал, это совершенно очевидно, что это незаконные какие-то санкции, они будут ухудшать наши отношения с США, а не улучшать», — заявил президент.

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    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сша #новак санкции
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