Минэнерго РФ ждет от США разъяснений в связи с незаконными санкциями

Москва, 27 января. Минэнерго РФ считает новые санкции США в отношении двух чиновников ведомства незаконными. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, отметив, что ждет разъяснений.

По его словам, Вашингтон не представил никаких документов.

«Будем ждать каких-то разъяснений по этому поводу. Люди работают, выполняют свои функции, государственные функции, продолжают трудиться, и такие запреты создают только дополнительное напряжение», — заявил министр.

Он подчеркнул, что санкции не влияют на деятельность российских компаний и только создают дополнительные препятствия для развития отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее президент РФ Владимир Путин также завилял о том, что антироссийские санкции ведут к ухудшению отношений между двумя странами. «Любые шаги, направленные на какие бы то ни было ограничения, я бы сказал, это совершенно очевидно, что это незаконные какие-то санкции, они будут ухудшать наши отношения с США, а не улучшать», — заявил президент.