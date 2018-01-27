Асад обсудил с замглавы МИД Ирана подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии

Дамаск, 27 января. Президент САР Башар Асад встретился в Дамаске с замглавы МИД Ирана Хосейном Джабери Ансари. Темой переговоров стала подготовка Конгресса нацдиалога в Сочи, сообщили в пресс-службе сирийского лидера.

Сирия и Иран намерены укрепить стратегические отношения, сообщили в пресс-службе президента САР. В сообщении отмечается, что Асад и Ансари обсудили борьбу с терроризмом и усилия, которые необходимо приложить сторонам для успеха Конгресса нацдиалога.

На встрече также поднимался вопрос о турецкой операции «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в Африне, которую Дамаск рассматривает как акт агрессии. Москва призвала стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Турецкий Генштаб 20 января объявил о начале военной операции в Африне. Поводом для боевых действий стала провокация США, когда Вашингтон заявил о возможности использования сирийских курдов в качестве «сил обороны границы». Это категорически неприемлемо для Анкары, которая считает курдов пособниками террористической РПК.

Напомним, что глава государства Владимир Путин 26 января провел совещание Совбеза ООН, в ходе которого участники заседания обсудили ситуацию в сирийском Африне. Российский лидер проинформировал членов Совета о телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.