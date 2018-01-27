Сирия: Эрдоган заявил о готовности армии Турции дойти до Идлиба

Анкара, 27 января. Турецкая армия при необходимости готова дойти до Идлиба, заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, говоря об операции Анкары в Африне.

«Сейчас идет операция в Африне. Сейчас нация, как это было 15 июля (во время переворота), идет на Африн, — сказал Эрдоган. — Если на то будет воля Аллаха, то мои солдаты дойдут и до Идлиба».

20 января армия Турции начала операцию против курдских отрядов народной самообороны YPG и партии «Демократический союз» (PYD), которые Анкара связывает с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической. Причиной операции Турции против курдов стала их поддержка со стороны США.