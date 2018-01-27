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Москва приветствует участие ООН в конгрессе нацдиалога Сирии
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    Москва приветствует участие ООН в конгрессе нацдиалога Сирии

    16:41  27 Января 2018  /обновлено: 17:04  27 Января 2018
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    Москва приветствует участие ООН в конгрессе нацдиалога Сирии

    Москва, 27 января. Москва приветствует решение генсекретаря ООН об участии организации в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи, сообщает МИД РФ. Ранее сообщалось, что генсек организации Антониу Гутерреш принял приглашение и решил направить в Россию спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру.

    «В Москве приветствуют решение генсекретаря ООН Антониу Гутерреша направить своего спецпосланника по Сирии (де Мистуру) в Сочи для участия в работе Конгресса сирийского национального диалога», — заявили в МИД РФ.

    Конгресс сирийского нацдиалога пройдет в Сочи 30 января. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет участвовать в мероприятии, однако глава государства неоднократно обсуждал подготовку конгресса.

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    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #оон #сочи #де мистура #нацдиалог
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