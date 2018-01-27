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Сирийская оппозиция сбила турецкий вертолет в Африне — SDF
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    Сирийская оппозиция сбила турецкий вертолет в Африне — SDF

    16:36  27 Января 2018  /обновлено: 17:07  27 Января 2018
    1198

    Сирийская оппозиция сбила турецкий вертолет в Африне — SDF

    Африн, 27 января. Альянс сирийской оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF) заявил, что сбил турецкий вертолет в Африне. Об этом сообщает представитель SDF.

    «В окрестностях сел Кявре Кяр и Батмане сбит турецкий вертолет», — рассказал он РИА Новости по телефону.

    Напомним, что Турция 20 января начала военную операцию против курдов в сирийском Африне. Этому предшествовало заявление США о планах создать силы безопасности на границе Сирии и Турции. Министерство иностранных дел РФ назвало действия США провокацией.

    В прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно призывал президента  США Дональда Трампа прекратить вооружать сирийских курдов, которых Анкара относит к террористам. В Вашингтоне ответили согласием, однако через некоторое время поставки оружия возобновились.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #турция #вертолет #крушение #африн #sdf
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