Сирийская оппозиция сбила турецкий вертолет в Африне — SDF

Африн, 27 января. Альянс сирийской оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF) заявил, что сбил турецкий вертолет в Африне. Об этом сообщает представитель SDF.

«В окрестностях сел Кявре Кяр и Батмане сбит турецкий вертолет», — рассказал он РИА Новости по телефону.

Напомним, что Турция 20 января начала военную операцию против курдов в сирийском Африне. Этому предшествовало заявление США о планах создать силы безопасности на границе Сирии и Турции. Министерство иностранных дел РФ назвало действия США провокацией.

В прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно призывал президента США Дональда Трампа прекратить вооружать сирийских курдов, которых Анкара относит к террористам. В Вашингтоне ответили согласием, однако через некоторое время поставки оружия возобновились.