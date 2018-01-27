Экс-дипломат: Даже враги РФ вздохнут с облегчением, если ПАСЕ избавится от крикунов из Киева

Киев, 27 января. Угрозы украинской делегации выйти из ПАСЕ смешны и наивны, поскольку даже искренние противники Москвы в тайне надеются на уход «крикунов из Киева», заявил на пресс-конференции в Киеве бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

«Все угрозы нашей делегации выйти из ПАСЕ в ответ на возврат туда России — смешны и наивны. Даже самые искренние враги России в ПАСЕ на самом деле вздохнут с огромным облегчением, если избавятся от этой толпы крикунов, которые устраивают кипиш и шумят», — сказал Волошин.

Он также отметил политическую ангажированность украинской прессы, которая в ПАСЕ берет комментарии исключительно у украинских политиков. Сами журналисты объясняют это тем, что не знают английского языка и не могут общаться с иностранными дипломатами. По словам Волошина, это говорит многое об уровне современной Украины.

Напомним, что Россия приостановила работу в ПАСЕ, когда российскую делегацию лишили права голоса в связи с ситуацией на Украине. В настоящее время парламентская ассамблея обсуждает условия возвращения российских политиков к работе.