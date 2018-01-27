ООН может организовать работу конституционной комиссии Сирии

Вена, 27 января. В проекте итогового заявления Конгресса сирийского нацдиалога говорится об обращении к ООН по поводу организации работы конституционной комиссии в Женеве.

Проект заявления Конгресса по Сирии предполагает участие ООН в организации работы конституционной комиссии в штаб-квартире в Женеве. В комиссию должны войти представители Дамаска и сирийской оппозиции.